Туристка из РФ рассказала о реакции пассажиров на поломку рейса в Антарктиду

Некоторые пассажиры круизного судна компании Swan Hellenic испытали сильное разочарование и даже плакали, узнав, что их поездка в Антарктиду отменена из-за поломки одного из винтов.

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Об этом рассказала туристка из Волгограда Наталья Литвинова в интервью РИА Новости.

«Все, конечно, были в шоке, плакали. Сначала вообще люди не могли поверить, думали, что что-то изменится. Много людей не могло сдержать слезы», — описала Литвинова реакцию пассажиров на поломку оборудования судна.

По словам россиянки, для многих путешествие на этом лайнере было заветной мечтой, и это мог быть их последний шанс увидеть Антарктиду.

Литвинова также отметила, что на круизном лайнере находится более 20 россиян.

«Поехали исполнить свою мечту напоследок. Конечно, это был шок для многих. Россиян здесь где-то 23-25... Девяносто китайцев, все остальные граждане Великобритании, Австралии, Канады, еще других стран», - сказала она в интервью агентству.

Как сообщалось, 170 отдыхающих начали свой круиз на судне SH DIANA еще 13 ноября в Кейптауне. По плану корабль должен был дойти до Антарктиды и 3 декабря закончить свое путешествие в аргентинской Ушуайе. Однако 22 ноября корабль застрял из-за поломки двигателя. Из обещанных 15 высадок пассажиры успели выйти на сушу лишь три раза.

Туристическая компания отказалась возмещать туристам полную стоимость отдыха. Руководство компании пообещало вернуть 50% стоимости поездки или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. В знак протеста граждане России и Китая устроили голодовку, чтобы им вернули деньги за испорченный отдых — от 485 до 694 тысяч рублей за билет.