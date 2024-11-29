Умер советский актер Рафик Насиров

Ушел из жизни Рафик Насиров, советский азербайджанский актер и художник-постановщик, работавший над десятками советских, азербайджанских и совместных проектов.

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Насиров родился в 1947 году. В 1961-м поступил на архитектурный факультет Политехнического техникума, а после его окончания - на архитектурный факультет Азербайджанского политехнического института.

С 1969-го работал на Киностудии имени Джаббарлы, с 1980 года заведовал отделом декоративных устройств, работал дизайнером. В 1987-м дебютировал как актер. Народный артист Азербайджана.

Как художник Насиров создавал ленты "Здесь тебя не встретит рай", "Семь красавиц", "Украли жениха", "Чертик под лобовым стеклом", "Стамбул, Стамбул", работал над фильмами "Колдун" (копродукция России, Израиля и Азербайджана) и "Не бойся, я с тобой! - 2".

О кончине 77-летнего артиста сообщил сегодня "Вестник Кавказа".