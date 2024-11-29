После тяжелой болезни умер российский музыкант Сергей Потапов

Ушел из жизни советский российский музыкант, пианист, художественный руководитель Курганской филармонии, заслуженный работник культуры РФ Сергей Потапов.

После тяжелой болезни умер российский музыкант Сергей Потапов
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Потапова не стало на 75-м году жизни 28 ноября, сообщили в Курганском театрально-концертном объединении и Курганской филармонии. Причиной названа тяжелая болезнь.

Сергей Сергеевич Потапов возглавлял творческий коллектив филармонии Кургана с 1993 года.

Потапов родился в Мензелинске Татарской АССР. Окончив Казанскую консерваторию, в 1978-м приехал в Курган. Преподавал в местном музыкальном училище.

Усилиями Сергея Потапова ежегодно на сценах Курганской филармонии выступают исполнители мирового уровня. По его инициативе с 1996 года в городе действует театр оперной антрепризы, с 2001-го проводится Всероссийский музыкальный фестиваль имени Шостаковича, организован фестиваль "Музыкальное приношение".

"Музыкант с тонким изысканным вкусом, широко эрудированный человек, требовательный руководитель, Сергей Потапов неустанно развивал творческий коллектив филармонии", - сказано в некрологе, размещенном на ее сайте.

Отмечено, что среди последних творческих работ Сергея Потапова-пианиста было исполнение вокального цикла Шуберта "Зимний путь" - вместе с солистом Павлом Табаковым.

Прощание музыкантом пройдет 2 декабря с 9:40 до 10:40 в траурном зале Курганской областной клинической больницы (Томина, 63), отпевание - в 11:00 в Соборе Александра Невского (Володарского, 42).

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