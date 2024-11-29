После тяжелой болезни умер российский музыкант Сергей Потапов

Ушел из жизни советский российский музыкант, пианист, художественный руководитель Курганской филармонии, заслуженный работник культуры РФ Сергей Потапов.

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Потапова не стало на 75-м году жизни 28 ноября, сообщили в Курганском театрально-концертном объединении и Курганской филармонии. Причиной названа тяжелая болезнь.

Сергей Сергеевич Потапов возглавлял творческий коллектив филармонии Кургана с 1993 года.

Потапов родился в Мензелинске Татарской АССР. Окончив Казанскую консерваторию, в 1978-м приехал в Курган. Преподавал в местном музыкальном училище.

Усилиями Сергея Потапова ежегодно на сценах Курганской филармонии выступают исполнители мирового уровня. По его инициативе с 1996 года в городе действует театр оперной антрепризы, с 2001-го проводится Всероссийский музыкальный фестиваль имени Шостаковича, организован фестиваль "Музыкальное приношение".

"Музыкант с тонким изысканным вкусом, широко эрудированный человек, требовательный руководитель, Сергей Потапов неустанно развивал творческий коллектив филармонии", - сказано в некрологе, размещенном на ее сайте.

Отмечено, что среди последних творческих работ Сергея Потапова-пианиста было исполнение вокального цикла Шуберта "Зимний путь" - вместе с солистом Павлом Табаковым.

Прощание музыкантом пройдет 2 декабря с 9:40 до 10:40 в траурном зале Курганской областной клинической больницы (Томина, 63), отпевание - в 11:00 в Соборе Александра Невского (Володарского, 42).