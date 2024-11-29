С могилы актрисы Светланы Светличной исчез портрет

С могилы актрисы Светланы Светличной, похороненной 20 ноября на Троекуровском кладбище, исчез большой портрет. Букеты и венки от друзей занесло снегом, который никто не чистит.

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Могилу Светличной спустя несколько дней после захоронения показал Андрей Фрол в своем YouTube-канале.

Судя по видео, огромный портрет Светличной исчез – на его месте осталась только рамка. Фрол сообщает, что портрет испортился. 21 ноября был сильный дождь – портрет намок и картинка «расползлась».

Напомним, Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет. Перед смертью звезда советского кино долго болела.

Сын актрисы признавался, что не плачет после ее ухода из жизни. «Умерла так умерла», - произнес родственник и отметил, что это ждет всех.