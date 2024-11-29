В Москве найден мертвым писатель Юрий Барабаш

В Москве скончался писатель и филолог Юрий Барабаш, изучавший творчество Николая Гоголя. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Тело 93-летнего литературоведа, главного научного сотрудника Отдела литератур народов России и СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, обнаружила его дочь в квартире на Фрунзенской набережной. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Юрий Барабаш также работал замом главного редактора «Литературной газеты». Печатался в журнале «Вопросы литературы».

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Напомним, что в Москве ранее скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский.