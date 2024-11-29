Российская семья раскрыла правду о планах назвать детей в честь «Орешника»

Глава семейства из Набережных Челнов Владимир Сухов опроверг желание назвать детей именно в честь ракетного комплекса «Орешник».

В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что его ответ журналистам другого издания был патриотическим, но сделан исключительно в иносказательной форме. По его словам, он не ожидал, что этот ответ будет опубликован в таком контексте.

«С нижайшим поклоном прошу прощения за мою глупость и незнание о том, что ответ корреспонденту <...> будет опубликован. Мой ответ, естественно, рассудительный, с патриотическим настроением, был исключительно в иносказательной форме, предполагающей к гениальному совершенству в открытии защитников нашей родины «Орешника». А в итоге через несколько часов один за другим посыпались, как из мешка с картошкой, статьи», — высказался мужчина.

Он поделился, что его ответ был несколько другим, чем представили журналисты. Так, отметил Сухов, он говорил, что семья не против ни Орешника, ни Орешницы, ни даже Спутника или Путника в качестве имен для детей. Глава семейства уточнил, что последует совету президента России Владимира Путина и обратится за помощью в выборе имени ребенка к бабушкам и дедушкам.

«Нашего следующего ребенка мы назовем в честь великой и могучей России, в честь гениального главнокомандующего российской армии и президента Путина, в честь талантливых ученых и изобретателей нашей страны, в честь защитников нашей родины, в честь мира, жизни, добра и любви», — заключил Сухов.

Путин ранее завил, что желание россиян назвать будущего ребенка Орешник или Орешница является семейным делом. Но он порекомендовал семье из Набережных Челнов посоветоваться в этом вопросе с бабушкой и дедушкой ребенка.