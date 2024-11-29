Соловьев потребовал «изгнать бесов» из Екатеринбурга

Известный телеведущий Владимир Соловьев вновь обрушился с критикой на "Ельцин Центр" в Екатеринбурге после отмены презентации книги Нины Хрущевой, правнучки Никиты Хрущева.

Соловьев в своей программе "Соловьев.Live" призвал к закрытию "Ельцин Центра" и проведению расследования в отношении организаторов мероприятия с участием Хрущевой, которая, проживая в Москве и Нью-Йорке, позволяет себе публично высказываться в негативной форме в сторону специальной военной операции. Телеведущий назвал "Ельцин Центр" "гнилым зубом либерализма" и призвал нового полпреда президента на Урале Артема Жогу "изгнать бесов из Екатеринбурга", очистив город от "либерастичной дряни".

При этом Соловьев подчеркнул заслуги уральских промышленников и военных, участвующих в СВО, противопоставив их "либерастичным тварям", которые, по его мнению, "впились" в регион. Он выразил недоумение, почему Хрущева, которую он считает "врагом России", была приглашена не на допрос в прокуратуру, а для выступления в "Ельцин Центр".

В Госдуме призвали закрыть Ельцин Центр

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