Артемий Лебедев дал россиянам самый простой и полезный совет для жизни

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал россиянам простой и полезный совет для жизни.

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В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он призвал людей никогда не платить астрологам и эзотерикам.

«Самое простое и полезное, что можно сделать в жизни для себя, — никогда в жизни не давать ни одной копейки никаким мистикам, астрологам, эзотерикам и прочим *** [балаболам]», — заявил Лебедев.

По его мнению, в таком случае они потеряют доход и займутся полезным делом. Например, поиронизировал Лебедев, пойдут на завод «точить болванку».

Ранее Лебедев дал совет молодежи. Он призвал людей, еще не определившихся с профессией, выбирать специальность в области атомной энергетики, так как она будет крайне востребована в ближайшее время.

До этого дизайнер дал рекомендацию по поиску возлюбленного. По его мнению, искать партнера следует среди знакомых.