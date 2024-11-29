Попавшая в больницу Лариса Лужина рассказала о своем диагнозе

Актриса Лариса Лужина, которая попала в больницу, рассказала о своем диагнозе. Врачи выявили у нее мерцательную аритмию. Однако сейчас звезда кино чувствует себя лучше и идет на поправку.

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Новости о госпитализации Лужиной появились после похорон Светланы Светличной. Сообщалось, что актрисе стало плохо, когда она узнала о смерти подруги. Но, оказалось, что это не так. По словам Ларисы Анатольевны, это никак не связано, но ей, конечно, грустно, что ее коллеги уходят из жизни.

«Это неизбежность, с которой ничего не поделаешь. Можно лишь пожелать себе, не оказаться в ситуации, когда ты в тягость близким. Чтобы до последнего вздоха оставаться в здравом уме, ведь это страшно, когда деменция», - рассказала Лужина в беседе с Kp.ru.

Пока актриса по-прежнему находится в клинике под присмотром врачей. Но она не унывает и признает, что в ее возрасте такие болезни — не редкость.

«У меня мерцательная аритмия, сердечный ритм скачет. Приступы случались и раньше», - поделилась Лариса Анатольевна.

Ранее Лариса Лужина рассказала об отношениях Светланы Светличной с мужем.