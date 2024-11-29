Россияне раскрыли, какую раздражающую фразу слышат за месяц до Нового года

Фразу «Давай после новогодних праздников» в конце ноября услышали уже почти 40% россиян, сообщили NEWS.ru эксперты аналитического центра Grechka Media. Треть опрошенных призналась, что подобный ответ их раздражает, а каждый 10-й рад отложить дела до 2025 года.

39% россиян не хотели бы пользоваться популярной отговоркой, а еще 34% респондентов признались, что любят выполнять задачи вовремя. 17% заявили, что хотели бы избавиться от дел, но понимают, что все перенести на следующий год невозможно.

Кроме того, аналитики выяснили, что россияне «с радостью» откладывают до следующего года поиск или смену работы: 26% считают, что сначала нужно восстановиться в период праздников. Еще 24% россиян переносят запуск новых проектов, идеи для которых могут прийти во время отдыха. 18% откладывают на новый год поиск новых сотрудников. Около 16% респондентов хотели бы перенести работу с документами, ремонт или генеральную уборку.

31 декабря предлагают сделать выходным днем

До этого аналитики крупной сети гипермаркетов рассказали, что среди жителей России большинство (80%) предпочитает покупать к Новому году натуральные ели и пихты. 41% приверженцев живых елей объяснил такой выбор уникальным хвойным запахом. Опрос проводился среди более чем 1,8 тысячи россиян.