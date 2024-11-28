Останина поспорила с Майдановым о современной молодежи

Взрослое поколение россиян не смогло передать современной молодежи те ценности, в которых выросло само, сказала НСН Нина Останина. Поколение 20-30-летних сейчас защищает весь мир, так что называть их потерянным поколением нельзя, заявила НСН глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, есть беда взрослого поколения россиян, которое не смогло передать молодежи те ценности, в которых росли сами. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов ранее назвал людей в возрасте 20-30 лет потерянным поколением. По словам Майданова, соцсети и голливудское кино воспитали людей на чуждых ценностях. Останина отметила, что молодые люди 20-30 лет взяли лучшее от своих отцов и дедов.

«Нельзя обобщать, потому что сейчас именно это поколение защищает нас и весь мир. Подвиги, которые сейчас эти ребята совершают, свидетельствуют о том, что они восприняли все лучшее, что было у наших отцов и дедов. Беда нашего поколения в том, что мы не сумели передать те ценности, которые, в которых мы воспитывались сами: детские книги, сказки, песни. Поколение, которому сейчас 20-30 лет, не было вовлечено в детские общественные организации. Мы сейчас называем пионерией «Движение первых», хотя им еще очень много нужно сделать, чтобы вернуть лучший пионерский традиции. У нас есть молодежные движения и объединения», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, современная молодежь многому учит своих родителей.

«Поколение 20-30-летних многому учит своих родителей, учат понимать, что мир стал многообразнее, что когда-то интересные нам вещи они воспринимают уже иначе. Учат поиску новой информации, умению увидеть эту новую информацию и ориентироваться в ней», - отметила Останина.

Ранее Министерство просвещения России одобрило включение в школьную программу уроков музыки песни патриотических исполнителей, напоминает «Радиоточка НСН». Отмечается, что в школах могут начать изучаться творчество группы «Любэ», Олега Газманова, Шамана (Ярослав Дронов) и других исполнителей.