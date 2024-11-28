Росавиация выпустила заявление по эксплуатации SSJ-100

Поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет, предварительная причина возгорания двигателя самолета авиакомпании "Азимут" после посадки в Анталье не в его конструкции, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

"Поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события", - говорится в сообщении.

Загоревшимся в Анталье SSJ-100 управляли командир и стажер

При этом в агентстве отметили, что в начале года получили обращение о состоянии этого самолета, проверили его, судно соответствовало всем требованиям.