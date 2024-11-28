Денис Майданов назвал людей 20-30 лет потерянным поколением

Люди в возрасте 20-30 лет – потерянное поколение, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов в рамках круглого стола о включении патриотических песен в школьную программу.

«Это поколение уже родило детей. Эти люди думают совершенно иначе, воспитаны иначе. Нужно отдавать себе в этом отчет и уже через детей работать с родителями», - сказал он.

По словам Майданова, соцсети и голливудское кино воспитали людей на чуждых ценностях и важно проработать этот момент.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила включить в школьную программу произведения современной фронтовой поэзии. По ее словам, этот жанр сегодня недооценен, передает «Радиоточка НСН».