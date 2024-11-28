Власти российского города снизили траты на Новый год после жалоб жителей

Власти Курска снизили траты на подготовление города к Новому году на фоне жалоб жителей. Об этом сообщает издание «Подъем».

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Администрация собиралась потратить на новогодние декорации около 12 миллионов рублей: 6,1 миллиона на изготовление светодиодных конструкций, 3,7 миллиона на их ремонт и установку, 2,2 миллиона на установку тематической локации в центре города. Местные жители высказали недовольства большой суммой, отметив, что не время направлять столько средств на праздник во время специальной военной операции (СВО).

После этого власти заявили, что «во время торгов произошла экономия средств». Теперь на покупку новых украшений планируется потратить около 5 миллионов рублей, на ремонт старых конструкций — 2,4 миллиона рублей, а на установку локации — 2 миллиона.

«Разработана концепция новогоднего оформления с учетом отказа от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных гуляний. Сэкономленные средства направят на поддержку вынужденных переселенцев из приграничных районов и бойцов специальной военной операции», — заявили в администрации.

Ранее жители Орска возмутились празднованием дня независимости Таджикистана. В честь этого события был устроен футбольный турнир.