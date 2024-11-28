Артемий Лебедев призвал продвигать бренд России

Артемий Лебедев принял участие в работе Всероссийского ЭКГ-форума в Суздале.

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На пленарном заседании, посвященном перезагрузке туристического маршрута Золотое кольцо России, известный путешественник и дизайнер призвал любить свою страну, ценить ее и продвигать.

"У нас бренд номер один - это Россия. Мы сами себе свою собственную страну не продали. А Россия заслуживает того, чтобы мы ее любили. Потому что у нее нереальный потенциал, особенно в сравнении с многими другими странами, которые я видел", - заявил Артемий Лебедев.

Дизайнер, который, по его словам, посетил все страны мира, заявил, что мы недооцениваем как Россию в целом, так и локальные бренды - Териберка, Краснодарский край, Золотое кольцо.

"Золотое кольцо осталось хорошим брендом. Ему нужен новый дизайн и перезапуск", - считает Артемий Лебедев.

По мнению эксперта, это поможет предпринимателям зарабатывать деньги. А если у бизнеса будет прибыль, то и налогов будет больше, и страна будет развиваться. В качестве примера дизайнер привел два города - Суздаль и Рыбинск.