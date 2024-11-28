Патриарх Кирилл заявил о "проблеме национального масштаба"

Рост продажи и потребления алкоголя в России является проблемой национального масштаба, борьба с алкогольной угрозой - архиважная задача, решение которой необходимо для обеспечения улучшения демографической ситуации в стране.

Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.

"С сердечной болью воспринимаю сообщение о том, что в текущем году существенно выросла продажа алкоголя, по некоторым из видов продажа выросла даже на 60%. Неприемлемо высоким остается употребление алкоголя на душу населения. Это реальная проблема национального масштаба", - сказал патриарх.

Он добавил, что алкоголь воздействует на повышение смертности, меры по улучшению демографической ситуации будут неэффективны, если отсутствует борьба за трезвость населения страны.

"Знаю, что в некоторых российских регионах уже действуют или активно обсуждаются меры по ограничению продаж алкоголя. Думаю, это доброе начинание, заслуживающее поддержки", - отметил он.

По его словам, русскому народу необходимо вернуть понимание и убеждение о том, что трезвость является нормой жизни, том числе и духовной.