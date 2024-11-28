Патриарх Кирилл заявил о "проблеме национального масштаба"

Патриарх Кирилл назвал рост продаж алкоголя "проблемой национального масштаба"
Рост продажи и потребления алкоголя в России является проблемой национального масштаба, борьба с алкогольной угрозой - архиважная задача, решение которой необходимо для обеспечения улучшения демографической ситуации в стране.
Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.
"С сердечной болью воспринимаю сообщение о том, что в текущем году существенно выросла продажа алкоголя, по некоторым из видов продажа выросла даже на 60%. Неприемлемо высоким остается употребление алкоголя на душу населения. Это реальная проблема национального масштаба", - сказал патриарх.
Он добавил, что алкоголь воздействует на повышение смертности, меры по улучшению демографической ситуации будут неэффективны, если отсутствует борьба за трезвость населения страны.
"Знаю, что в некоторых российских регионах уже действуют или активно обсуждаются меры по ограничению продаж алкоголя. Думаю, это доброе начинание, заслуживающее поддержки", - отметил он.
По его словам, русскому народу необходимо вернуть понимание и убеждение о том, что трезвость является нормой жизни, том числе и духовной.
"Без возвращения людей к трезвенному образу жизни нельзя представить будущего русского мира. Если мы хотим и впредь сохранять мировое лидерство в технологическом, интеллектуальном отношении, если желаем, чтобы в народе нашем рождались талантливые, умные и, главное, здоровые дети, борьба с алкогольной угрозой - архиважная задача, которую необходимо решать и решать безотлагательно. Но при этом все-таки должен сказать, что совершенно очевидно, что принимаемые меры достигают своей цели. И мы являемся свидетелями уменьшения алкогольной зависимости в масштабах нашей страны", - заключил патриарх.