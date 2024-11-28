Легендарный ведущий прогнозов погоды умер на 88-м году жизни

На 88-м году жизни скончался Джон Бернард, голландский метеоролог и ведущий прогнозов погоды.

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Бернард родился в 1937-м. С 1957-го работал метеорологом на авиабазе, позже - на аэродроме, где дорос до начальника службы. Далее - преподавал.

В 1984-м Бернард пришел на NOS (заблокирована в РФ), вещательную компанию страны, где вел прогнозы погоды. Далее, до своего выхода на пенсию в 2002-м, Бернард работал на RTL 4.

Об уходе легендарного в своей стране телеведущего сообщает Linda со ссылкой на семью и коллег. Никакие детали не приводятся.