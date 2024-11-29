В Госдуме предложили проверить на наркотики всех россиян, начиная с чиновников

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил проверить на наркотики всех россиян, начиная с чиновников. Так он прокомментировал расследование «Ленты.ру» о проблеме распространения мефедрона в России, пишет Telegram-канал «Подъем».

По словам депутата, нужно обязать госслужащих не просто предоставлять справки из наркодиспансера, «где никто не состоит», а устроить «реальные проверки».

27 ноября журналисты издания «Лента.ру» опубликовали большое расследование «Русская мефедроновая чума», в котором отмечается, что Россия, по сути, превратилась в тестовый полигон для опасного наркотика мефедрона, практически не изученного современной наукой, и в этом смертельном эксперименте участвуют миллионы россиян.

До этого депутат Госдумы Римма Утяшева назвала мефедрон самым популярным наркотиком в мире. По словам Утяшевой, причиной его популярности является низкая себестоимость производства, которая делает ненужной завоз мефедрона из-за границы — производство может быть легко организовано в любой стране. При этом она подчеркнула, что данный синтетический препарат системно воздействует на организм и крайне опасен.