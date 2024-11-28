Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Вера Карпова

На 92-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Вера Карпова.

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Актриса умерла 27 ноября, причины смерти не раскрываются, соответствующая отметка появилась в базе данных агрегатора "Кино-Театр.Ру".

Актриса родилась в 1933 году в Ленинграде и ходила в один драмкружок во Дворце пионеров на Фонтанке с Сергеем Юрским и Татьяной Дорониной.

После школы Вера Карпова поступила в Ленинградский юридический институт, но оставила его после первого курса ради учебы в Училище имени Бориса Щукина. Она училась вместе с Ниной Дорошиной, Александром Ширвиндтом и Львом Борисовым.

На показе одного из дипломных спектаклей юную актрису заметил Николай Акимов и пригласил ее в Ленинградский театр комедии. Он стал первым и единственным театром в ее карьере.

На счету Карповой несколько десятков ролей в театре и кино. Наиболее известные картины с ее участием - "Неподдающиеся", "Шофер поневоле", "Осечка", "Последнее дело Варёного", "Луной был полон сад".

Также она снималась в телесериалах "Преступление и наказание" 2007 года, "Лиговка", "Военная разведка. Западный фронт", "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела".