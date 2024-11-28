Умер актер из "Одиннадцати друзей Оушена" Скотт Шварц

На 66-м скончался каскадер, актер и профессиональный рестлер Скотт Л. Шварц. Актер умер 26 ноября в окружении членов семьи, последние два года он тяжело болел, сообщил в соцсетях его друг и коллега актер Рик Зан.

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Скотт Шварц родился в 1959 году в Филадельфии, в годы учебы в школе университете Темпл активно занимался спортом - хоккеем, американским футболом и бейсболом.

В 80-х активно выступал в рестлинге под псевдонимом Джошуа Бен-Гурион. На одном из шоу выдающегося гиганта заметили, и он сменил направление карьеры на актёрство.

Одна из его заметных ролей - громила по кличке "Бульдог" в трилогии Стивена Содерберга "Одиннадцать друзей Оушена".

Также Шварц снимался в фильмах и сериалах "Сават", "Огонь из преисподней", "Битва драконов", "Царь скорпионов", "Человек-паук", "Баффи", "Убойная парочка: Старски и Хатч", "Макс-разрушитель: Проклятие нефритового дракона", "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются", "Очень эпическое кино", "Молодые и дерзкие", "Изнанка города", "Касл".