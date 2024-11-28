Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил замалчивание проблемы мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что в некоторых регионах не уделяют должного внимания миграционной тематике, и указал на возможные последствия такой информационной политики.

Замалчивание проблемы мигрантов ведет к росту социального недовольства, а это, в свою очередь, создает угрозу русскому миру, заключил патриарх.

Ранее глава РПЦ указал на проблему адаптации мигрантов в российском обществе. Предстоятель призвал священников более активно работать с иностранцами.