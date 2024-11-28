В российском аэропорту мигрантов встречали с повестками в военкомат

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге силовики устроили облаву на недавно получивших российское гражданство мигрантов, сообщает портал URA.RU со ссылкой на Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Отмечается, что следователи выявляли тех, кто не встал на учет и выдавали им повестки в военкомат.

Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат для оформления соответствующих документов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мигрант-уклонист устроил истерику в отделе полиции и выбросил паспорт гражданина РФ. На представленном видео мужчина ударился в слезы. Документ он выбросил со словами «заберите эту гражданству».

По данным канала, 30-летний мужчина принял присягу гражданина РФ 28 августа 2024 года. Мигрант должен был в течение двух недель встать на первичный воинский учет. Однако в течение месяца мужчина не забирал паспорт и не появился в военкомате. Свое бездействие иностранец объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.

До этого красноярские полицейские вручили повестки для явки в военные комиссариаты восемнадцати мигрантам, получившим гражданство России и не вставшим на учет в военкомат. Еще на троих составлены административные протоколы за уклонение от воинского учета.