Артемий Лебедев рассказал, как перепутал полицейских с телефонными мошенниками

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что принял полицейских за телефонных мошенников. Об этом он рассказал в своем выпуске новостей, доступном в соцсети «Вконтакте».

Блогер Артемий Лебедев повесил трубку на звонок якобы сотрудника полиции, объяснив, что не общается с телефонными мошенниками, так как государственные служащие не звонят подобным образом. После повторного звонка с другого номера и сообщения в WhatsApp* он заблокировал оба номера и добавил абонента в черный список мессенджера.

— Через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает мне удостоверение серьезное и говорит: «Что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать?» — рассказал дизайнер.

Дизайнер Артемий Лебедев побывал на подкасте у певца Филиппа Киркорова и там озвучил, кто является самой сексуальной звездой. Киркоров расспрашивал Лебедева о работе, доходах и хобби, а затем перешел к вопросам о личной жизни. Выяснилось, что после развода с женой большинство их десяти детей проживают с ним, так как у него больше места и возможностей обеспечить им комфорт.

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