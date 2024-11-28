Российские регионы отказываются от новогодних гуляний и салютов

На рынке говорят, что вся пиротехника, которую нужно было завезти в Россию для Нового года, уже в стране. Но вот удастся ли всю ее продать, большой вопрос. Уже в 2023 году количество регионов, в которых власти отменили свои официальные новогодние салюты, перевалило за 20, плюс больше десяти городов отдельно. И уже тогда в ряде областей, краев и республик местные власти запретили гражданам запускать фейерверки, а бизнесу — их продавать. Причем эти два запрета в границах отдельных регионов не всегда совпадали.

В этом году ограничений будет еще больше, прогнозирует гендиректор компании «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев:

Анатолий Воробьев. гендиректор компании «Русский фейерверк»: «В этом году власти собираются расширить количество областей, в которых запрещаются запуски фейерверков. Скажем, добавили Калужскую область. Сейчас обсуждается вопрос о запрете фейерверков по всей России. Но это, на мой взгляд, глупость. Но, с другой стороны, в прошлом году, допустим, в Ханты-Мансийске запретили фейерверки. Это совсем непонятно. В Москве, в Московской области ограничений в прошлом году не вводилось. В этом году не знаю, будут ограничения или нет. Подождем решения властей. Обычно все это прорезается за несколько недель до Нового года».

Как раз к теоретическому пику продаж. К слову о ценах. Несмотря на общий тренд удорожания всего и вся, любители пиротехники заметили: то, что они раньше покупали за 10 тысяч, сегодня можно найти за 3-4 тысячи. Продавцы салютов говорят, что глобально они в общем тренде роста цен, но этот рынок специфический, признает президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев:

Владимир Жихарев, президент Московской пиротехнической ассоциации: «На одно и то же изделие в Китае практически с одним и тем же визуальным эффектом цена может варьироваться до 20 раз. Одну и ту же примерно батарею салютов можно купить и за 10 тысяч рублей, и за 500 рублей. Конечно, бесспорно, на какие-то изделия отмечается снижение, это может быть вызвано различными факторами. Главное — не купить просрочку».

На практике прошлый год показал, что запреты сработали далеко не везде. Люди все равно запускали салюты. Даже там, где их нельзя было ни купить, ни применить.

А вообще, если следовать всем правилам, получается, что без нарушений в городских условиях салюты в принципе невозможно запустить. Рядом не должно быть ни жилых домов, ни машин, ни ЛЭП — ничего. Поэтому все, кто запускает салюты даже там, где на это нет принципиального запрета, рискуют нарваться на штраф от 500 до 1000 рублей. Это просто за факт. А вообще, готовить нужно сумму побольше. Если принципиальный полицейский предъявит претензии к салюту, то дальше по списку он может составить протоколы об употреблении алкоголя в общественном месте (кто запускает салют без шампанского?) от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей, о курении там же и штрафы те же, о шуме после 23 часов — штраф до 2 тысяч. До 6 тысяч на круг. Это если не материться при спорах с полицейским.