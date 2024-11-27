В Норильске прокомментировали информацию о запрете свинины в школах

Мэр Норильска Дмитрий Карасев опроверг информацию о запрете свинины в школьных столовых города по религиозным причинам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что сейчас происходит в информационном пространстве, в комментариях чатов о школьном питании, не оставляет равнодушным. Информация перевернута с ног на голову и вводит людей в заблуждение!» — пояснил Карасев.

Он добавил, что 13 ноября к нему на личный прием пришла мать одного из учеников и предложила ввести в рацион школьников свинину, однако ее не использовали более трех лет, так как предпочтение отдавалось диетическим видам мяса — говядине и курице. Никакого религиозного подтекста в таком решении не было.

До этого портал «Северный город» сообщал, что в Норильске поставщик школьного питания перестал кормить учеников свининой. По словам представителя компании, там считают правильным уважать религиозные особенности питания.