Милонов предложил проверить всех россиян на наркотики

В России необходимо провести тотальную «реальную проверку на наркотики» и начать необходимо с госслужащих. Об этом заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Не просто справочки из наркодиспансера, в котором никто, понятное дело, не состоит. А реальная проверка, чтобы никто из наркозависимых не смог попасть ни в один орган власти: ни в администрацию, ни в муниципалитет, ни в школу, ни в институт, везде без теста на наркотики, никуда не пускать», - заявил депутат.

По мнению Милонова, сотрудникам правоохранительных органов также нужно искать не «закладчиков», а в первую очередь сосредоточиться на тех, кто стоит во главе цепочек распространения наркотиков.

«Хотя понятно, что выгодно этих [закладчиков] ловить. К сожалению, я думаю, что любой серьезный профессионал прекрасно знает, где кто и как этим вопросом занимается», - заметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что настаивает на прекращении приравнивания состояния наркотического опьянения к алкогольному.

Ранее калининградские таможенники пресекли ввоз в Россию 16,5 кг наркотиков. Партию запрещенных веществ ценой в 24 млн рублей пытались провезти под видом стирального порошка.