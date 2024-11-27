Митрополит Кульберг назвал чудом попытку помощника изнасиловать студентку

В Екатеринбурге митрополит Евгений (Кульберг) назвал «дьявольским чудом» попытку помощника изнасиловать студентку. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Ura.ru.

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В то же время владыка не уточнил, кого именно обвиняет в правонарушении.

— Совершенно невероятным кажется то, что священник, искренне предстоящий престолу божию и честно желающий принести пользу церкви, совершает поступки, которые разрушат не только его собственную жизнь, но и жизнь тех, кого он любит, — отметил митрополит Евгений.

Даниила Сидоров работал в владыки с 2020 года. В ноябре он перекрыл дорогу к дому девушки. Мужчина спрятал лицо под маской и начал ублажать себя. Студентка запомнила приметы мужчины и написала заявление в полицию. Сначала оперативники подумали, что иностранный рабочий мог быть злоумышленником. Но позже выяснилось, что священник мастурбировал на глазах у девушки. Его задержали в аэропорту Кольцово, где он признал вину, передает агентство.

Мужчину заподозрили в домогательствах по отношению к пятилетнему ребенку в гостевом доме в подмосковном Троицке. По неподтвержденным данным, мать обнаружила голого сына на полке в гардеробной, где он прятался укутанным в одеяло.