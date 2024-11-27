Михалков заявил о «параде лицемерия» после победы Трампа

Режиссер Никита Михалков заявил, что в западных странах начался «парад лицемерия» после победы Дональда Трампа на выборах президента США: европейские политики начали отказываться от своих прошлых высказываний о Трампе. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на эфир программы Михалкова «Бесогон».

Михалков напомнил, что новый министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми в 2018 году назвал Трампа «женоненавистником и неонацистским социопатом» в своей статье для журнала Time. Однако недавно Лэмми заявил, что эти высказывания устарели.

«И отметил, что сложно вообще найти политика в мире, который в какой-то момент свой карьеры не говорил бы чего-то негативного про Трампа. Изящно, правда? А что вы ко мне, мол, пристали - вон они тоже все, я не один», - отметил Михалков.

Режиссер добавил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский когда-то называл Трампа «протофашистом». По словам Михалкова, после победы Трампа польский министр начал хвастаться, что Варшава действовала правильно, налаживая отношения и с Демократической, и с Республиканской партией США.

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«Но дальше всех пошла моя любимица, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предложила ранее ненавидимому ею Трампу очень важное подношение», - заявил Михалков.

Фон дер Ляйен предложила заменить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) американским топливом. Она утверждала, что американский СПГ дешевле для ЕС и снижает цены на энергоносители. Глава Еврокомиссии подчеркивала, что Евросоюз намерен сотрудничать с Трампом в торговле, искать общие интересы и вести переговоры.