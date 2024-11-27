Российским учителям подарили сертификаты на надгробия

В Нижнем Тагиле Свердловской области учителям подарили сертификаты номиналом 5 тысяч рублей на надгробия. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, такой презент решили преподнести российским педагогам члены ритуального профсоюза. В организации пояснили, что сотрудники школы смогут использовать подарок, если несчастье коснется кого-то из родственников.

В профсоюзе напомнили, что предоставляют учителям путевки в санатории. Педагоги не пришли в восторг от новой затеи спонсоров.

До этого в Калининграде учитель сбросил школьника со стула, обозвал придурком и выгнал из класса. Руководство учебного заведения не стало отстранять педагога.

Еще раньше в Саратове восьмиклассник избил учителя физики в первый день его работы в школе.