Москвичка представит Россию на конкурсе «Мисс Планета»

Модель и телеведущая из Москвы Татьяна Федорищева представит Россию на конкурсе «Мисс и Мистер Планета» в Перу, который начался 25 ноября. Победителей объявят 1 декабря, пишет MSK1.RU.

© Мослента

Федорищевой 33 года, ее рост 164 сантиметра, вес — 52 килограмма. Представлять Россию модель решила в образе императрицы: с короной на голове, которую девушка спаяла и инкрустировала сама, а также со скипетром и державой.

Девушка не сразу пришла к модельной карьере: в 14 лет она попала в аварию, в результате которой потеряла стопу. Однако вскоре москвичка вновь научилась ходить, в том числе по подиуму.

«На конкурсах мой директор всегда показывает мои медсправки о травме, и иногда мне разрешают не танцевать танец на открытии, если там сложные элементы с прыжками на каблуках. Также я освобождена от выступления в pageant heels (на высоких каблуках или шпильках. — Прим. ред.) и могу ходить в удобной обуви на танкетке», — рассказала конкурсантка.

Тем не менее в модельной карьере москвички был девятилетний перерыв: в 2012 году она прошла кастинг на один из главных конкурсов красоты России, после чего отказалась от подиума, но все-таки решила вернуться.

«Я еду только за победой!» — заявила Федорищева.

Ранее Мослента писала о том, как 35 лет назад прошел первый конкурс красоты «Мисс СССР». При советской власти конкурсы красоты считались одним из символов «загнивающего Запада», чем-то чуждым и для наших людей неприемлемым. Но пришла перестройка и изменила все.