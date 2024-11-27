«Мыла подъезды»: подруга вспомнила, как Светличная зарабатывала в 90-е

Подруга актрисы Светланы Светличной Людмила Даниловцева вспомнила, как звезде пришлось зарабатывать в 90-е. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Даниловцевой, актриса устроилась уборщицей и мыла собственный подъезд. Однажды подруги пришли к ней с продуктами и подарками, застали за мытьем полов и растерялись.

«Она говорит: »«Девочки, не волнуйтесь. Проходите, раздевайтесь. Чайку себе… Сейчас я приду». Она мыла подъезды», — подтвердила Даниловцева.

Актрисы Светланы Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Накануне народная артистка России Наталья Гвоздикова возмутилась, что ей «приписывают дружбу» со Светланой Светличной, хотя актрисы не были близки.