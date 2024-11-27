Россиянам рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России придется на середину декабря 2024 года, заявил в эфире радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.

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По его словам, в конце декабря ситуации с распространением инфекций стабилизируется, в новогодние праздники будет кратковременное снижение заболеваемости. При это новый всплеск придется на февраль 2025 года, добавил Крючков.

«Суммарно, если ОРВИ и грипп объединять, то, конечно, заболеваемость ОРВИ и гриппом по всей видимости выше, но COVID-19 тоже очень много. То есть заболеваемость примерно сопоставима с прошлогодней, но не с той, которая декларировалась официально, а той, которая реальная, поскольку подавляющее большинство случаев в статистику не попадает», — сказал иммунолог.

Россиянам рекомендовали пройти вакцинация, а также соблюдать стандартные меры защиты от инфекций. В случае появления признаков гриппа, ОРВИ или коронавируса следует взять больничный на несколько дней, посоветовал Крючков.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом в России за неделю с 11 по 17 ноября выросла на 21,6%, о чем писала «Парламентская газета». Уточняется, что за указанный период было выявлено 25,4 тысячи случаев заболеваемости.