Большой театр осудили за планы продавать билеты на аукционе

Планы руководства Большого театра продавать билеты на спектакли через онлайн-аукцион приведут к тому, что на постановки смогут ходить не самые заинтересованные и настойчивые, а наиболее богатые. Об этом в среду, 27 ноября, заявила публицист Анастасия Миронова.

© Вечерняя Москва

По ее мнению, дети, родители которых при прочих равных были готовы отстаивать на морозе длинную очередь в кассу для покупки билета на новогодний спектакль, теперь в принципе не смогут сходить в Большой театр.

Публицист усомнилась, что подобные нововведения, как неоднократно утверждалось, призваны бороться с перекупщиками, поскольку для решения этой проблемы было бы вполне достаточно начать продавать билеты по паспорту очно, а около самих касс повесить видеокамеры.

— Придумать билеты продавать на аукционе — все равно что плюнуть в лицо народу. Мне вообще такой свирепый капитализм не нравится нигде, — передает слова Мироновой 360.ru.

23 ноября стало известно, что Большой театр планирует продавать билеты на постановку «Щелкунчик» через интернет-аукцион.

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев заявил, что цены на постановки в России соответствуют общемировому уровню и не должны вызывать у граждан никаких вопросов.