Самая красивая женщина мира оскандалилась в соцсетях

Самая красивая женщина мира попала в расистский скандал. Победительница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» датчанка Виктория Кьер Тейлвиг записала спорное видео для TikTok. Как сообщает Lenta.ru, красотка исполнила липсинк (пропела под фонограмму) под песню Empire State of Mind рэпера Jay-Z на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Дело в том, что первое слово из песни, попавшее в видео, считается в США оскорблением в отношении темнокожих людей.

Несмотря на то, что Кьер Тейлвиг пропустила расистское слово во время записи липсинк, на нее все же обрушился шквал критики в соцсетях. По мнению пользователей TikTok, трек Jay-Z в устах голубоглазой блондинки звучит особенно оскорбительно.

«Она не двигает губами именно под это слово, о котором идет речь», — объяснила президент организации «Мисс Дания» Лиза Лентс.

Пользователей сети такой ответ не устроил и Виктории пришлось удалить скандальное видео.

21-летняя датчанка завоевала титул «Мисс Вселенная» 17 ноября 2024 года, всего 10 дней назад.

Как выглядит самая красивая скандалистка мира — в галерее «Рамблера».