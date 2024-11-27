«Девальвация неизбежна»: когда рубль упадёт до 120 за доллар

Девальвация рубля совершенно неизбежна из-за диспропорции в трансграничных потоках капитала и прироста рублевой денежной массы.

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Об этом заявил известный российский экономист Павел Рябов, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно прогнозам эксперта, российская денежная единица окончательно укрепиться на уровне выше 100 в паре с долларом в 2025 году. Одной из главных причин ослабления рубля станет потребность бюджета в финансировании дефицита, отметил аналитик.

Другой известный российский экономист Михаил Хазин заявил о том, что рубль упадёт до 120 за доллар уже к началу весны 2025 года. По его оценкам, девальвация в России уже началась, и она является неизбежным процессом ввиду повышения ключевой ставки ЦБ.

«Девальвация неизбежна. Это стало понятно после того, как доходность депозитов превысила реальный размер инфляции. В этой ситуации у ЦБ был выбор между заморозкой вкладов и ослаблением рубля. Регулятор выборал девальвацию», — объяснил Хазин.

В свою очередь эксперты, опрошенные «Ведомостями» спрогнозировали, что курс доллара может преодолеть психологически важный барьер в 120 рублей за штуку в течение ближайших месяцев. Закрепиться на этом уровне валюта может на горизонте ближайших двух лет.

Напомним, что доллар уже стоил выше 120 рублей в марте 2022 года. Тогда его официальный курс достиг максимума на отметке в 121 рубль. Если рубль продолжит девальвироваться своими нынешними темпами, то он может преодолеть этот рубеж уже очень скоро.