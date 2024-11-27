В состав Российского исторического общества вошел сербский актер Милош Бикович

В состав членов Российского исторического общества (РИО) вошел сербский и российский актер театра и кино, продюсер Милош Бикович.

Как сообщила пресс-служба РИО, решение об этом было принято в ходе заседания президиума общества.

Милош Бикович считает, что РИО является культурным мостом, связывающим народы двух стран.

- История - это накопление жизни. Из этого концентрата можно не только черпать вдохновение для творчества, но и находить ответы на важные и актуальные вопросы, - цитирует ТАСС слова актера, подчеркнувшего, что для него большая честь "стать частью Российского исторического общества".

Справка "РГ"

Сербский актер Милош Бикович с февраля 2021 года имеет гражданство России. Он снимался в российских сериалах "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи", "Магомаев", в фильмах "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Балканский рубеж", "Отель Белград", в картинах "Холоп" и "Холоп-2", "Вызов".

В фильме "Рождение империи" он сыграл Александра Меншикова.