Умер снявший "Улицы разбитых фонарей" Михаил Левитин

Ушел из жизни Михаил Левитин, советский российский оператор кино и ТВ, внук фронтового кинооператора Вениамина Левина.

Левитин снимал документальное и игровое кино - полный и короткий метр, сериалы. В частности - семь эпизодов для двенадцатого сезона "Улиц разбитых фонарей".

Михаил Левитин родился в 1960 году в Ленинграде. В 1982-м окончил СПбГУКиТ, в 1991-м - операторский факультет ВГИКа. С 2007 года - доцент кафедры операторского искусства в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения, руководитель мастерской. Член Союза кинематографистов России с 1994 года.

Левитин снял "перестроечную" мистическую драму "История одной провокации", "Дела Лоховского" - белорусскую экранизацию рассказов О'Генри с Булдаковым и Светиным, комедию с Удовиченко и Садальским "На кого Бог пошлет", сериал по Пикулю "Пером и шпагой", ряд других проектов.

Левитин умер 22 ноября. Прощание с Михаилом Юрьевичем состоится 29 ноября в 11:45 в Центральном зале крематория по адресу Санкт-Петербург, Шафировский пр. 12. Поминки - в 15:00 в Доме кино. Об этом сообщает портал "Кино-Театр.Ру".