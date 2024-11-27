Пес Белка четвертый день ждет своего утонувшего хозяина в Башкирии

Пес по кличке Белка четвертый день ждет своего утонувшего хозяина в Башкирии. Об этом стало известно в среду, 27 ноября, сообщает исполняющий обязанности председателя Госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов.

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Трагедия произошла 24 ноября. Велосипедист решил сократить путь к дому и пересечь реку Уфу. Мужчина провалился под лед толщиной два сантиметра и утонул. Спасателям удалось найти только велосипед.

Поиски мужчины продолжаются с использованием судов на воздушной подушке, водолазы обследуют дно на глубине более семи метров.

Пес по кличке Белка терпеливо ждет своего хозяина недалеко от места, где произошла трагедия. Несмотря на то, что родственники пытались вернуть пса домой, верный друг не теряет надежды снова встретиться со своим хозяином, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

В начале ноября московские ветеринары также спасли стаффордширского терьера, который отравился алкоголем.

Пес по кличке Леший получил шанс на новую жизнь после нападения неизвестного живодера в Новосибирской области. Его экстренно привезли на базу реабилитации в Кольцове из поселка Линево Искитимского района, сообщили специалисты центра.

Каждому хозяину четвероногого друга хочется, чтобы он был рядом как можно дольше, ведь время жизни домашних животных значительно короче, чем у человека. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, можно ли повлиять на срок жизни любимца и какие правила нужно для этого соблюдать.