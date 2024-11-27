Российский регион ввел запрет на продажу алкоголя 9 мая

В Забайкальском крае в День Победы 9 мая будет запрещено продавать алкогольные напитки. Данный законопроект был принят депутатами в ходе заседания регионального заксобрания сразу в двух чтениях, передает ТАСС.

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По словам заместителя руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Ольги Макаровой, это не просто мера, направленная на поддержание общественного порядка. Как указала она, «это шаг к тому, чтобы сохранить атмосферу уважения и памяти о тех, кто сражался за нашу страну». Макарова подчеркнула, что предложение одобрили сами ветераны.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил продавать спиртное только два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. По мнению Филимонова, это должно увеличить рождаемость и понизить смертность. Инициатива вологодского губернатора вызвала большой резонанс и за пределами региона.

Также ранее сообщалось, что законопроект, который предусматривает полный перенос на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ), одобрен правительством РФ.