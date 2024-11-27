Пока в регионах Дальнего Востока активно борются с последствиями циклона, в зоосаде "Приамурский" в Хабаровске показали, как белый медведь радуется первому снегу.

Видео с любимцем посетителей - Алмазом - опубликовали в Telegram-канале зоосада.

"Его радость от первого снега была безграничной - он с удовольствием играл с игрушкой, оставляя за собой следы на белоснежном покрывале", - говорится в сообщении.

Косолапому зверю почти пять лет, три года назад Алмаз прибыл в Хабаровск из Якутии.