Видео: Белый медведь в Хабаровском зоосаде обрадовался первому снегу
Пока в регионах Дальнего Востока активно борются с последствиями циклона, в зоосаде "Приамурский" в Хабаровске показали, как белый медведь радуется первому снегу.
Видео с любимцем посетителей - Алмазом - опубликовали в Telegram-канале зоосада.
"Его радость от первого снега была безграничной - он с удовольствием играл с игрушкой, оставляя за собой следы на белоснежном покрывале", - говорится в сообщении.
Косолапому зверю почти пять лет, три года назад Алмаз прибыл в Хабаровск из Якутии.