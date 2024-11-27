Супердискотека 90-х Радио Рекорд приходит в Москву

Уже 7 декабря в Live Arena для гостей выступит более 20 культовых звёзд, а также секретный зарубежный гость. Зрителей ждёт более 4-х часов зажигательных танцев под любимые хиты, интерактивный город 90-х в фойе, танцпол для рейверов «Колбасный Цех», неожиданные сюрпризы, фейерверк эмоций, ностальгические видео и масштабное шоу.

© Пресс-служба

Супердискотека 90-х Радио Рекорд — это гораздо больше, чем просто концерт. Это шоу, которое начинается уже в фойе. Там зрителей встречает настоящий город 90-х, где располагаются бесчисленные интерактивные площадки с артефактами и персонажами нашей юности и детства. Родная школа, барахолка с примерочными на картонке, совковая парикмахерская, дедушкин гараж для шумных вечеринок, комсомольский уголок и многое другое! Главными участниками шоу становятся сами зрители благодаря своим крутым нарядам и бодрым настроением. Также в фойе располагается танцпол электронной музыки 00-х «Колбасный Цех» для настоящих рейверов.

© Пресс-служба

© Пресс-служба

Московский лайнап «Супердискотеки» представят: КАР-МЭН, Шура, Лада Дэнс, Влад Сташевский, «Вирус», Маша и Медведи (Маша Макарова), Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), Серёга aka Полиграф, золотой состав «Стрелок», ДИНАМИТ, Корни, группа «На-На», «Мальчишник», Revoльvers, «Русский Размер», Игорёк, Певица Яна, Паскаль, Пропаганда, Турбомода, Оксана Почепа Акула и другие звёзды.

Все новости об участниках шоу, розыгрыши билетов и многое другое можно изучить в официальном сообществе Супердискотеки 90-х ВКонтакте и в Telegram.