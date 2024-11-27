Путин поздравил Галину Польских с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Галину Польских с 85-летием, отметив ее щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние.

"Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое професая из которых - результат подлинного актерского мастерства и неустанного творческого поиска", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.сиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, кажд

В заключение, президент пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве.

Первую главную роль в кино Польских исполнила в вышедшей в 1962 году картине "Дикая собака динго". Первая же работа принесла актрисе признание и любовь зрителей. Фильмография актрисы насчитывает более 170 картин, среди которых "Я шагаю по Москве", "Верность", "Тени исчезают в полдень", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", "По семейным обстоятельствам", "Отцы и деды", "Коней на переправе не меняют", "Суета сует", "Невеста из Парижа", "Доктор Живаго" и др.