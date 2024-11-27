«Лента.ру» впервые в России выпустила масштабное расследование о самом распространённом и опасном наркотике в стране

Антинаркотический проект рассказывает о том, как мефедрон угрожает будущему страны

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Сегодня федеральное издание «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) опубликовало большое расследование «Русская мефедроновая чума» о том, как опасный наркотик влияет на организм, жизни людей и будущее страны.

Спустя пять лет после материала нашумевшего расследования «Россия под наркотиками» «Лента.ру» вновь возвращается к теме запрещённых веществ и развития даркнета — теневого сегмента сети. За последние годы он претерпел кардинальные изменения, которые привели к повсеместному распространению мефедрона.

Проект расскажет, как страна, по сути, превратилась в тестовый полигон для нового опасного наркотика, практически не изученного современной наукой. И как в этом смертельном эксперименте участвуют миллионы россиян.

Потребители мефедрона, закладчики, химики-варщики, продавцы и владельцы наркомагазинов в даркнете, исследователи, сотрудники правоохранительных органов и наркологи — журналисты «Ленты.ру» больше года общались с ними, чтобы рассказать, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона, кто его контролирует, как вокруг этого наркотика образовалась глобальная экосистема, которая не отпускает никого, кто в неё попадает.

Проект состоит из лендинга, восьми лонгридов и дополнительного контента в соцсетях. Все материалы уже доступны на сайте онлайн-медиа. В первой главе «Лента.ру» расскажет, как изменился рынок сбыта наркотиков за последние пару лет и почему именно мефедрон стал тем веществом, с которым ловят как подростков, так и известных актёров и спортсменов. Второй лонгрид раскроет, как наркотик массово распространяется по всей стране. В третьей части наркологи объяснят его механизм действия на сознание и личность человека. В следующих главах — истории друзей и родственников зависимых, жизнь которых также превращается в кошмар, комментарии врачей о влиянии на здоровье и описание схем того, как в сети наркодилеров попадают подростки. В проекте есть и рассказы самих наркопотребителей, которых мефедрон толкает к микрокредитам, долгам, опасным заболеваниям и даже на преступления. Заключительный лонгрид покажет, как функционируют даркнет-магазины и почему их реклама появляется даже в центре Москвы — от граффити на стенах домов до брендированных автомобилей, а также на YouTube-каналах с миллионами подписчиков.

Проект «Ленты.ру» носит антинаркотический характер и выступает решительно против пропаганды и употребления наркотиков. Он не содержит запрещённой к распространению в России информации и прошёл двухэтапную проверку команды профессиональных юристов.