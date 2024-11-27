В Думе наградят продавца фруктов за спасение пассажиров SSJ-100

В Госдуме решили наградить одного из пассажиров загоревшегося в Анталье SSJ-100, продавца фруктов Султана Султанова, который помог другим пассажирам покинуть самолет. Об этом сообщает Life.

По данным Life, именно Султанов открыл аварийную дверь. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев также обратился к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отметить поступок мужчины.

Султанов продает фрукты и овощи на Кубани, в Турцию он летает по работе. На том рейсе SSJ-100 он сидел впереди, сам открыл аварийную дверь и помогал пассажирам выходить.

Прибывший из Сочи в Турцию Sukhoi Superjet 100 загорелся в аэропорту Антальи 24 ноября. В результате пожара никто не пострадал, пассажиров успели эвакуировать.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил из-за пожара уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи заявили, что причиненный ущерб, по предварительным данным, составил не менее одного миллиона рублей.

Еще один Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку в российском городе

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива топлива и пожара мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. В ОАК подчеркнули, что отказов систем SSJ-100 зафиксировано не было.