Блогеру Дудю* грозит штраф за отсутствие иноагентской плашки

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя* за производство и распространение материалов в Сети без указания статуса иностранного агента. Блогеру грозит штраф на сумму до 50 тысяч рублей.

Об этом стало известно в среду, 27 ноября, из судебных документов.

— Суд зарегистрировал протокол в отношении Дудя* Ю. А., дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена, — передает со ссылкой на документы суда РИА Новости.

По данным издания, протокол составлен за производство или распространение материалов иноагентом без указания, что эти материалы созданы иностранным агентом. Дудю* грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее, 31 октября, Лефортовский районный суд приостановил производство по обращению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с иском к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Дудю*. Суд принял решение о проведении профильной экспертизы по этому делу. Его рассмотрение отложено на неопределенное время.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.