В Запорожской области пропал свет из-за повреждения ЛЭП

Утром в среду, 27 ноября, по всей Запорожской области произошли отключения света из-за повреждения линии электропередачи. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале.

Балицкий заявил, что ремонтные работы завершатся в ближайшее время. Электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что социально значимые объекты области подключили к резервным источникам питания. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В начале недели Балицкий сообщил о серии атак ВСУ на населенные пункты Запорожской области. В Куйбышевском муниципальном округе беспилотник атаковал село Вершина и разрушил склад местного жителя. В результате падения сбитого дрона в селе Новозлатополь были повреждены надгробия местного кладбища.