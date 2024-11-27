Почти в половине школ РФ детям не хватает времени на еду

Координационный совет родительской общественности по школьному питанию при Народном фронте и Министерство просвещения РФ провели мониторинг длительности перемен в российских школах и установили, что в 45% учебных заведений на прием пищи детям выделяется меньше 20 положенных минут, а половина школьников не успевает поесть за отведенное время.

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Как рассказали ТАСС в президентском движении, в ходе исследования также выявили недостатки в организации обедов в российских школах, которые влияют на температуру и вкусовые качества блюд.

Мониторинг проводился с конца сентября по начало октября, он охватил 255 школ по всей России: в 155 школах - очно, 120 - цифровой мониторинг (проверка документов на сайтах школ). Исследование включало анализ заявленной длительности перемен на питание на сайтах школ и сравнение с реальной ситуацией. Учитывалось время, затраченное на накрытие столов, путь до столовой и гигиенические процедуры. Также эксперты отмечали, остаются ли дети доедать после звонка, есть ли очереди в буфете, как долго происходит обслуживание. Было выявлено, что средняя продолжительность перемены на питание составила 17,4 минуты при рекомендуемых Роспотребнадзором 20 минутах.

"Интересно, что в сельских школах ситуация несколько лучше: там средняя продолжительность перемены 18,6 минуты, в то время как в столицах субъектов РФ средняя продолжительность составляет 17 минут, а в районных центрах - 17,5. Проведенный нами анализ показал, что лишь половина школ выделяет на перемены 20 минут. К сожалению, во многих учебных заведениях время на обед ограничивается 15 минутами, а иногда даже 10. Дети не успевают поесть, а работники столовых из-за ограниченного времени начинают накрывать [на столы] за 15 минут [до перемены], что приводит к остывшим блюдам на столах", - рассказал ТАСС руководитель бюро расследований Народного фронта, председатель координационного совета родительской общественности по школьному питанию Валерий Алексеев.

Холодная пища

Результаты мониторинга школьного питания, проведенного координационным советом, подтвердили ряд недостатков в организации обеденного процесса в российских школах - до 30% жалоб родителей, полученных Народным фронтом, связаны с тем, что питание подается холодным. Эксперты отмечают, что длительность перемен и четкое соблюдение расписания прямо влияют на температуру блюд и, следовательно, на их вкусовые качества.

Проведенное исследование показало, что в подавляющем большинстве школ (59%) столы накрывают за 10-15 минут до начала перемены. В некоторых случаях разница между подачей пищи на столы и началом ее приема достигает 20-25 минут. По словам экспертов, это практически гарантирует, что еда будет холодной к моменту, когда дети начнут есть. Кроме того, ученики в 57% школ приходят в столовую через 2-5 минут после начала перемены, не имея времени на гигиенические процедуры. Также была выявлена практика проведения питания в некоторых школах в самом начале учебного дня (к примеру, после первого урока). По словам экспертов Народного фронта, ранее полученные данные о том, что 77% родителей кормят детей дома перед выходом в школу, свидетельствуют, что практика раннего питания в учебном заведении не способствует здоровью детей.

Говоря о коротких переменах (одной из причин такой ситуации), в Народном фронте назвали неправильной трактовку документов, регулирующих их длительность. Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от сентября 2020 года, длина перемен должна быть не менее 10 минут, а большой перемены (после 2-3 урока) - 20-30 минут.

К слову, в мае того же года Роспотребнадзор принял методические рекомендации, в которых утверждается, что продолжительность перемены для приема пищи составляет не менее 20 минут. Алексеев отметил, что в одном документе говорится о переменах на прием пищи, в другом же этой привязки нет. "Было бы правильно продолжительность перемен для питания привести к единому значению и четко зафиксировать: поставили завтрак - значит, 20 минут. Приема пищи нет - можно и 10 [минут]", - рассказал ТАСС Алексеев, отметив, что соответствующее предложение уже передано в Роспотребнадзор и Минпросвещения России. Помимо этого, Народный фронт попросил учесть необходимость окончания урока за 2-5 минут до начала перемены, чтобы дети успевали прийти в столовую и помыть руки.