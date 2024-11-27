В Роскачестве назвали процент натурального меда в магазинах

Только 20% меда в магазинах - натуральный продукт. Остальное - фальсификат. И добавление сахарного сиропа - самый безобидный способ фальсификации. К таким выводам пришли специалисты Роскачества, исследовав продукцию 21 торговой марки.

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В итоге 17 видов меда оказалось с нарушениями, а в четырех торговых марках были выявлены все возможные способы фальсификации.

Самый распространенный способ - разбавить мед сахарным сиропом. Продаешь по цене натурального меда, а на самом деле там копеечный сироп. Разбавляют либо сам мед, либо подкармливают пчел сахарным сиропом.

Из 21 торговой марки такое несоответствие было выявлено в девяти.

Еще один признак фальсификации - несоответствие меда по содержанию пролина - аминокислоты, которая говорит о зрелости меда. Если мед отобран незрелым или он фальсифицирован либо перегретый, то содержание пролина в нем будет низким. Для разного меда норма содержания пролина своя. Но в продукции шести торговых марок содержание пролина оказалось точно нехарактерным для натурального меда.

Подмена меда на более дешевый - тоже распространенный способ фальсификации. Например, на банке указано, что в ней дорогой гречишный мед, а на самом деле - дешевый подсолнечный. Такой способ фальсификации Роскачество выявило в продукции 11 торговых марок.

А в меде четырех торговых марок выявлен гидроксиметилфурфурол (токсичное вещество, которое образуется при нагревании, так называемом роспуске меда) в количестве, превышающем нормы техрегламента. Это свидетельствует о нарушении технологии распускания меда и (или) условий его хранения (мед сильно перегретый), объясняют в Роскачестве.