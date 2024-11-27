Лукашенко поздравил народную артистку Галину Польских с днем рождения

Во всех ролях и образах, сыгранных за богатую творческую биографию народной артисткой России Галиной Польских, которая отмечает 27 ноября свой день рождения, по единодушному мнению критиков, есть "чисто русская народная характерность, чувство самобытности и достоверности".

В поздравлении, которое направил президент Беларуси народной артистке РСФСР, подчеркивается, что Галина Александровна всю свою жизнь посвятила "преданному служению искусству". Благодаря удивительному таланту, женскому обаянию и неповторимому актерскому стилю, констатирует Александр Лукашенко, актрисой создано множество ярких, запоминающихся образов, покоривших зрителя.

Коренная москвичка, уточняют ее биографы, прошла непростую жизненную школу, оставшись очень рано без обоих родителей. Галю после войны опекала ее бабушка по материнской линии, которая переехала в Москву из Беларуси. И хотя жили они в те годы достаточно скромно, будущая актриса хорошо училась в школе, регулярно участвовала и в конкурсах детской самодеятельности.

После получения аттестата исполнилась ее детская мечта - она поступила во ВГИК, а в годы учебы успешно дебютировала в роли Тани Сабанеевой в фильме "Дикая собака Динго". Этот фильм не только с успехом прошел по экранам страны, но получил Гран-при на кинофестивале в Италии.

Чуть позже в дипломном спектакле "Братья Карамазовы" Галина Польских окончательно заявила о себе как о сложившейся актрисе, великолепно сыграв роль Грушеньки.

Окончив ВУЗ в 1964 году, Галина Польских начала служить в Театре-студии киноактера. В том же году на Каннском фестивале зрители увидели ее в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

Актриса снималась в самых разных по жанру картинах, включая ленту Чухрая "Жили-были старик со старухой" и картину одесских кинематографистов "Ринг". А прославленный режиссер Сергей Герасимов пригласил актрису на роль Шуры Окаемовой в своем фильме "Журналист".

В 1978 году, уточняют кинокритики, за участие в эпопее "Фронт без флангов" и "Фронт за линией фронта" она стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, еще через год Польских присвоили звание народной артистки РСФСР.

Кстати, в 1983 году любимая актриса всей страны приехала в Синеокую для съемок фильма "Белые росы" на "Беларусьфильме". По признанию общественности, у нее получился великолепный образ настоящей деревенской женщины. Везде передает актриса и силу, и неизбывную нежность, и доброту женского сердца.

Словом, судя по творческой летописи Галины Польских, она заявила о себе в 160 картинах на экранах страны. Правда, очень долго она отказывалась от ролей на театральных подмостках, констатируют театроведы, считая ее дебютом спектакль "Держись, Голливуд!". Позже актриса участвовала и в антрепризных спектаклях "Хочу купить вашего мужа" по комедии Михаила Задорнова "Последняя попытка" и "Сокровище острова Пеликан" по произведению Джона Пристли.

И сегодня Галина Польских продолжает сниматься в кино. Три года назад на экраны вышла комедия "Спасите Колю!", где она сыграла маму главного героя, военкома Михаила Матушкина, а в минувшем году состоялась премьера мелодрамы "У людей так бывает", в которой Галина Александровна сыграла одну из главных ролей. Зося Петровна в ее исполнении была неподражаема - как и все героини Польских, резюмируют искусствоведы.

В тексте поздравления, которое цитирует администрация Лукашенко, особо подчеркивается, что в Беларуси звезду большого экрана ценят "как замечательную актрису, чья деятельность способствует расширению и углублению культурных связей между нашими братскими народами".

Он пожелал 85-летней немеркнущей звезде киноискусства здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости и оптимизма.