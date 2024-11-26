Названы причины отказа от свинины в школах Норильска

В Норильске по ряду причин решили отказаться от свинины в школах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Тема отказа от мяса этого типа обсуждалась на встрече граждан с представителями предприятия общепита «ПроСервис Таймыр» в одной из норильских школ, отметили журналисты.

В компании пояснили, что ежедневно в школах города совокупно накрывают до 16 тысяч порций завтрака и до семи тысяч — обедов. В последнее время из рациона исключена свинина, но оставлены говядина и курица.

Такое решение было принято в том числе из-за того, что говядина безопаснее и содержит больше белка, уточнили в «ПроСервис Таймыр»

Кроме того, свинина чаще прочих видов мяса подвержена заражению в силу особенностей питания этих животных, заметили представители предприятия.

«Третья причина — мы считаем правильным уважать религиозные особенности питания многих детей нашего многонационального города. Свинина же может оставаться домашним блюдом», — подчеркнули в компании.

Начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин заметил, в свою очередь, что в школах также учитывается, есть ли у ребёнка аллергия. Он добавил, что при предоставлении справки детям меняют меню.